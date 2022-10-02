Вашингтон, 2 октября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. США не видят признаков того, что вооруженные силы Китая могут вторгнуться на Тайвань. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN.

(cс) Spc. XaViera Masline Ллойд Остин

«Я не вижу непосредственной угрозы вторжения (Китая на Тайвань)», — заявил он.

При этом он добавил, что США наблюдают шаги Китая по созданию «новой нормальности».

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября в сводке министерства обороны Тайваня отмечалось, что власти Китая направили к району вблизи Тайваня 22 самолета и четыре военных корабля.