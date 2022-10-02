Манчестер, Великобритания, , 18:20 — REGNUM 22-летний таранный форвард сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд с оценкой 10 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 9-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (6:3).

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

В матче с «красными дьяволами» Эрлинг Холанд отметился тремя забитыми мячами, двумя результативными передачами и двумя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач норвежца составила 74%.

В текущем сезоне на счету Холанда 17 (14+3) результативных действия в восьми матчах чемпионата Англии. Футболист с огромным отрывом занимает чистое первое место в гонке бомбардиров АПЛ.