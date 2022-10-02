Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Вступлением Киева в НАТО глава киевского режима Владимир Зеленский приближает мир к ядерной войне, пишет колумнист Брэдли Девлин в статье для издания The American Conservative.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, если западные страну пойдут навстречу Киеву в вопросе вступления в НАТО, то это приведет к «ядерной зиме». Колумнист называет такие намерения Зеленского смехотворными.

Кроме того, что заявка главы киевского нацистского режима несет символический характер, добавил Девлин.

«Но если это так, Зеленскому должно быть еще больше стыдно за то, что он приближает мир к ядерной войне», — заключил американский обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заявления Зеленского о подаче Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО негативным образом отреагировали читатели британской газеты Daily Mail.

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