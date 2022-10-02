Вашингтон, 2 октября 2022, 18:11 — REGNUM Вступлением Киева в НАТО глава киевского режима Владимир Зеленский приближает мир к ядерной войне, пишет колумнист Брэдли Девлин в статье для издания The American Conservative.
По его словам, если западные страну пойдут навстречу Киеву в вопросе вступления в НАТО, то это приведет к «ядерной зиме». Колумнист называет такие намерения Зеленского смехотворными.
Кроме того, что заявка главы киевского нацистского режима несет символический характер, добавил Девлин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заявления Зеленского о подаче Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО негативным образом отреагировали читатели британской газеты Daily Mail.
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