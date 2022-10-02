Манчестер, Великобритания, , 18:07 — REGNUM 2 октября в Манчестере на стадионе «Этихад» футбольный клуб «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы разгромил «Манчестер Юнайтед». Основное время матча 9-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 завершилось со счетом 6:3.

Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Филип Фоден (8’ Бернарду Силва, 44’ Эрлинг Холанд, 73’ Эрлинг Холанд) и Эрлинг Холанд (34’ Кевин Де Брёйне, 37’ Кевин Де Брёйне, 64’ Серхио Гомес). Голы «красных дьяволов» забили Антони (56’ Кристиан Эриксен) и Антони Марсьяль (84’, 90+1’ пенальти).

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер (Гомес, 41’), Аке, Канселу, Аканджи, Гюндоган (Ляпорт, 75’), Де Брёйне (Альварес, 75’), Силва, Грилиш (Палмер, 75’), Фоден (Марез, 75’), Холанд.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Мартинес, Маласия (Шоу, 46’), Варан (Линделеф, 40’), Далот, Фернандеш, Эриксен, Антони, Санчо (Фред, 70’), Мактоминей (Каземиро, 59’), Рэшфорд (59’ Марсьяль).

«Манчестер Сити», одержав шестую победу в сезоне и набрав 20 очков, укрепился на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 12-ю очками опустился на шестую строчку.