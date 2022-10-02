Вашингтон, 2 октября, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Североатлантический альянс даст единый жесткий ответ на любую атаку на свою критическую инфраструктуру, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Любая преднамеренная атака на критическую инфраструктуру НАТО получит жесткий единый ответ со стороны альянса», — сказал он в интервью телеканалу NBC.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон всегда будет поддерживать киевский режим в его усилиях «по восстановлению контроля» над освобождёнными от последнего территориями.

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