Донецк, 2 октября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Населенные пункты Минеральное и Луганское в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:24 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибра 155 мм; 17:30 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Луганское: выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще восемь снарядов калибра 152 мм.