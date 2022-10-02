Лондон, 2 октября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Европейские страны может ожидать более холодная зима, чем обычно, пишет Financial Times со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

ЛЭП. Зима

«В случае такого сценария для энергетики он будет весьма трудным, не только из-за того, что немного холоднее, но также из-за меньшего количества ветров для (получения) ветряной энергии и меньшего количества осадков для гидроэнергетики», — пишет издание.

Отмечается, что такой прогноз может стать проблемой для политиков ЕС, которые пытаются бороться с растущими ценами на энергоресурсы и хотят отказаться от нефти и газа из России.

Напомним, ранее обозреватель американского издания Foreign Policy Бренда Шаффер сообщила, что пока в энергетической политике Евросоюза элементарная математическая логика попирается идеологией, европейским странам не удастся преодолеть энергетический кризис.

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