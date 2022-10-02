Донецк, 2 октября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:15 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Зайцево еще шесть снарядов.