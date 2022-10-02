Москва, 2 октября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Предлагается ратифицировать договоры между Российской Федерацией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в Российскую Федерацию и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, подписанные в городе Москве 30 сентября 2022 года.

Пределы территорий субъектов определяются границами территорий, существовавшими на день их образования и день принятия в Российскую Федерацию.

Со дня принятия в Российскую Федерацию территорий до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территориях.

Выборы в заксобрания субъектов проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года.

Договоры временно применяются с даты подписания (30 сентября 2022 года) и вступают в силу с даты ратификации.

Ожидается, что Госдума обсудит договоры 3 октября, а Совфед — 4 октября, после чего законы о ратификации будут подписаны главой российского государства и вступят в силу.

Договоры ранее были признаны Конституционным судом соответствующими Основному закону России.

Пакет федеральных конституционных законов о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией внес ранее в Госдуму президент Российской Федерации Владимир Путин.