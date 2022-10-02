Москва, 2 октября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Историческая правда о массовом участии бандеровцев в Холокосте не вписывается в доминирующую прокиевскую пропаганду Запада, сообщила 2 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова привела в качестве примера государственный молодежный театр Литвы, где режиссер киевского режима Сергей Лозница принял решение поставить пьесу по мотивам вышедшего во Франции романа Джонатана Литтелла «Благоволительницы», в котором поднимается тема Холокоста.

При этом, добавила Захарова, актерам театра не понравилось, что в спектакле речь идет в том числе о сотрудничестве бандеровцев с нацистами в уничтожении евреев.

Она также уточнила, что по ходу развития сюжета бандеровцы первыми выражают готовность убивать женщин и детей, поскольку «они не люди, а евреи», в то время как фашисты еще размышляют, как к уничтожению мирных людей отнесутся солдаты вермахта и их семьи.

Захарова отметила, что режиссеру пришлось публично оправдываться и клясться, что он решительно поддерживает киевский режим. Данный эпизод в высшей степени примечательный, историческая правда о массовом участии бандеровцев в Холокосте просто не вписывается в доминирующую на Западе прокиевскую пропаганду.