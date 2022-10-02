Нью-Йорк, США, 2 октября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Страны НАТО, предоставляющие поддержку киевскому режиму, не являются стороной конфликта на территории бывшей УССР. Об этом в интервью телекомпании NBC сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«НАТО не является участником конфликта (на территории бывшей УССР)», — сказал он.

По его словам, поддержка киевского режима, которая должна быть длительной, является главным приоритетом военного блока.

Как передавало ИА REGNUM, 30 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО осуждает воссоединение с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.