Барселона, Испания, 2 октября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. 2 октября в Барселоне на стадионе «RCD Эспаньол» футбольный клуб «Эспаньол» в матче 7-го тура испанской Ла Лиги 2022/23 сыграл вничью с «Валенсией». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

valenciacf.com ФК «Валенсия»

Забитыми мячами в составе «летучих мышей» отметились Габриэль Паулиста (53’ Хосе Луис Гайя) и Эрай Джемерт (90+6’). Голы хозяев забили Хоселу (56’) и Серхи Дардер (83’ Мартин Брэйтуэйт). Красные карточки получили Маркос Андре и Мартин Брэйтуэйт.

Составы команд:

«Эспаньол»: Исо, Кабрера, Калеро (Меламед, 74’), Оливан, Гомес, Пуадо (Видаль, 46’), Дардер (Кеддари, 87’), Соуза (Лосано, 87’), Брэйтуэйт, Экспосито (Баре, 62’), Хоселу.

«Валенсия»: Мамардашвили, Коррейя, Габриэль (Джемерт, 74’), Диакаби, Гайя, Гильямон, Мориба (Дуро, 84’), Альмейда (Гонсалес, 73’), Кавани (Андре, 73’), Кастильехо (Клюйверт, 46’), Лино.