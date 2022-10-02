Барнаул, 2 октября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В рамках сессии «Код туриста. Экософия путешествий» были подняты актуальные вопросы сохранности экосистемы Горного Алтая на фоне увеличения потока туристов в регион. На сессии, подготовленной совместно с проектом «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей», эксперты обсудили перспективы развития и степень влияния внутреннего туризма на экономику регионов, а также определили роль экотуризма в формировании бережного отношения общества к окружающей среде.

ИА REGNUM Экология

Активное развитие внутреннего туризма в России сделало доступным посещение мест, о которых многие раньше только мечтали. Меры господдержки отрасли по линии Ростуризма и индивидуальной программы развития Республики Алтай поспособствовали росту турпотока за последние два года более чем на 40%. Горный Алтай в 2021 году вошел в тройку наиболее популярных направлений среди российских туристов, более 2,2 млн человек приехали познакомиться с этими уникальными территориями.

Недостаток качественной инфраструктуры в популярных туристических местах, увеличение потока туристов ведут к росту антропогенной нагрузки, поэтому именно сейчас очень важно позаботиться о сохранении хрупкой экосистемы Горного Алтая. Эксперты сессии «Код туриста. Экософия путешествий» собрались с целью договориться о правилах, решить, как доносить до гостей ценности, традиции и особенности этих земель.

Модератором мероприятия выступила руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей», председатель комитета по развитию устойчивого туризма «Российского Союза туриндустрии» Вита Саар. Открывая сессию, она обратилась к участникам с небольшим экскурсом в этимологию понятия Экософия и обозначила основные векторы обсуждения.

«Экософия — это философия поведения человека, определяющего себя, как неотъемлемую часть природы. Это понятие зародилось здесь — на алтайской земле еще в начале ХХ века и именно здесь находится то самое место, которое может стать идеальным воплощением экологической философии как местных жителей, так и у гостей региона. Для туристов важно создать условия, при которых они будут проинформированы о правилах и традициях региона, в котором находятся. Мы видим готовность общества более ответственно относиться к последствиям своих действий и их влиянию на окружающую среду. Важно поддержать это стремление и обеспечить такую возможность. В большинстве случаев вред наносится туристами не сознательно, а из-за незнания местных особенностей. Предлагаю сегодня совместными усилиями сформировать Кодекс туриста, который поможет путешественникам подготовиться к поездке и будет вкладом в устойчивое развитие уникального региона», — обратилась к участникам сессии Вита Саар.

Основные задачи, которые должен решать Кодекс туриста, в своем выступлении обозначил исполнительный директор ООО «Алтайский трактат», заместитель руководителя Ассоциации гидов-инструкторов и экскурсоводов Республики Алтай Айас Тодошев. Он подробно остановился на сравнительном анализе таких явлений как организованный и «дикий» туризм, поделился яркими историями, иллюстрирующими ситуации недопонимания между туристами и местными жителями. По его словам, есть несколько триггерных точек взаимоотношения местного населения с туристами: нахождение на территориях, которые являются дефицитным ресурсом, «ревность» местного населения к своей земле, этнические особенности коренных жителей, которые порой кажутся не радушными.

«Бизнес должен быть ответственным и информировать своих клиентов, которых везет к нам. Туроператоры, менеджеры, которые работают с туристами и подготавливают их к приезду в наш или любой другой регион РФ, должны доносить до гостей особенности пребывания на территории. Еще одна, очень амбициозная, но, на мой взгляд, эффективная идея заключить сотрудничество с навигационными компаниями, с целью оповещения туристов о местах, в которых они останавливаются», — предложил свое видение решения обозначенных ранее задач Айас Тодошев .

Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта Красная Поляна Лев Шагаров рассказал о том, как обозначенные предыдущим спикером задачи решаются на Красной Поляне и какие выгоды от устойчивого туризма могут получить местные сообщества.

«Я считаю, что первым пунктом нашего будущего Кодекса туриста должен быть пункт о том, что плохих туристов не бывает. Все озвученные проблемы — это зачастую несовершенство турпродукта и замечания к организаторам на местах. Туристический продукт необходимо сразу проектировать устойчивым, с учётом экологических, социально-экономических и культурных аспектов. Работать в этом направлении нужно системно, создавая для местных жителей возможности развития карьеры и сбыта продукции, заботиться о сохранении природного и культурного наследия», — подчеркнул Лев Шагаров.

Генеральный директор отеля «Амбассадор Калуга», член комитета по развитию устойчивого туризма РСТ Ирина Мельникова на примере работы с гостями отеля поделилась с участниками сессии вдохновляющим примером развития региона через отель.

«Для того, чтобы больше привлекать туристов, мы стали не просто отелем, мы стали туроператором по региону: мы делаем экологические экспедиции, промышленные, гастрономические, сельские и детские, социально ориентированные туры. Рассказываем про нашу культуру, наш регион, говорим о том, как в нем можно жить — «пробуем его на вкус». Мы создаем экоисторию нашего региона, и наши гости также вовлечены в процесс», — поделилась опытом экософичного подхода к ведению бизнеса Ирина Мельникова.

Об интерактивных решениях, применяемых в работе с туристами на примере деятельности парка-музея снежного барса рассказала главный дизайнер горнолыжного союза России, доброволец экспедиции «По следам снежного барса» Ольга Балкунова: «Когда я начала создавать парк-музей снежного барса, я разделила его на зоны так, чтобы, заходя в каждую, турист из современной цивилизации был на 360 градусов окружён Алтаем. Чтобы передача информации шла сразу по нескольким каналам. Идея в том, что для качественного информирования туриста не обязательно строить офисы или осваивать инвестиционный потенциал региона. Достаточно создать яркие интерактивные истории, воссоздающие природные процессы».

Руководитель проекта «Чистый Алтай» Инна Муклаева затронула такую сложную и болезненную тему как вандализм на природных объектах Горного Алтая, пытаясь выяснить, что же это на самом деле — временное явление и деструктивная мода или масштабная экологическая проблема современности. Она поделилась историей своего проекта, в рамках которого уже четыре года волонтеры занимаются бережной очисткой скал от вандальных надписей, оставленных туристами.

«В процессе работы мы поняли, что нужно взаимодействовать с блогерами, СМИ, молодежными движениями, школами, поскольку необходимо искоренять причину вандализма и начинать нужно именно со школьников и молодежи. Поэтому в этом году мы провели встречи с охватом в 400-500 человек, включая группы участников проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», которые приезжали к нам в рамках программы «Больше, чем путешествие». Ребята увидели, что очистка скал — невероятно трудная работа и в благодарность за наш труд, предлагали кейсы и неожиданные решения по предотвращению загрязнения региона», — рассказала о практике привлечения молодежи руководитель проекта «Чистый Алтай» Инна Муклаева .

Опытом привлечения туристов-волонтеров для работы на горе Белуха поделился генеральный директор ООО «ГОРА» и основатель движения «Мусорная лавина» Евгений Егоров. Он рассказал о том, как проводятся акции по сбору и утилизации мусора, кто в них принимает участие и что мотивирует участников, а также поделился своим видением тезисов будущего Кодекса ответственного туриста: «Я предлагаю отказаться от устаревшего принципа сжигания мусора. Необходимо, чтобы турист уносил то, что принёс с собой. Можно включить утилизационный сбор в оплату посещения национальных заповедников. Необходимо менять законодательную базу вплоть до введения серьёзных штрафов. Необходим также координационный центр для волонтёрских организаций, чтобы сделать их работу более эффективной».

Присоединился к Виктории Саар и Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Виталий Махалов, который отметил, что Республика Алтай в лице такого большого количества профессионалов, реализовавших себя во многих бизнесах приобрела много новых качественных друзей, готовых применять свой опыт на Алтае. Также Виталий Махалов обозначил вектор дальнейшего развития Республики Алтай: «Мы совместно с вами подготовим резолюцию, предусмотрим перечень дел, которые необходимо выполнить до следующего экологического форума через год. Мы хотим, чтобы наши друзья, приезжали к нам, чтобы Республика цвела, развивалась правильно, ноосферно, без антропогенной нагрузки, чтобы регион богател».

Руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вита Саар поблагодарила организаторов Форума — Фонд Росконгресс, Правительство Республики Алтай, АНО «Центр развития Республики Алтай», а также экспертов и участников форума, подытожив дискуссию словами: «Нам выпала честь завершить этой сессией деловую программу форума «Нить Природы» и я искренне рада, что итоговый аккорд получился таким ярким и запоминающимся. Уверена, что, пообщавшись с единомышленниками и друзьями и приобщившись к культурно-историческим традициям Республики Алтай, каждый из вас увезет домой этот новый опыт, это тепло гостеприимства, и нить природы протянется от жемчужины Сибири – Горного Алтая во все регионы нашей необъятной страны».

Форум проходит при поддержке Титульного партнера ПАО Сбербанк, Генеральных партнеров РЭО, Фосагро. Официальный партнер Совкомбанк.