Париж, 2 октября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом 2 октября сообщил телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Отмечается, что в ходе беседы глава Франции выступил за вывод военных России из района Запорожской АЭС.

«(Эммануэль Макрон) напомнил (Владимиру Зеленскому) о своей приверженности выводу российских войск с территории ЗАЭС», — отметили в Елисейском дворце.

Как передавало ИА REGNUM, 30 сентября в Министерстве обороны РФ сообщили, что боевики ВСУ продолжают провокации на ЗАЭС для создания угрозы техногенной катастрофы.