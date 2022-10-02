Манчестер, Великобритания, , 17:01 — REGNUM «Манчестер Сити» в первом тайме матча 9-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 забил в ворота «Манчестер Юнайтед» четыре безответных мяча. Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Филип Фоден (8’ Бернарду Силва, 44’ Эрлинг Холанд) и Эрлинг Холанд (34’ Кевин Де Брёйне, 37’ Кевин Де Брёйне). Желтые карточки получили Диогу Далот и Тайрелл Маласия.

В первом тайме были заменены фланговый защитник «горожан» Кайл Уокер (41’ Серхио Гомес) и центральный защитник «красных дьяволов» Рафаэль Варан (40’ Виктор Линделеф).

Матч проходит в Манчестере на стадионе «Этихад», а стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени.