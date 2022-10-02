Бразилиа, 2 октября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Действующий глава Бразилии Жаир Болсонару не стал отвечать на вопрос о том, признает ли он результаты выборов президента, если проиграет. Об этом 2 октября сообщает портал G1.

Antonio Cruz / Agência Brasil Жаир Болсонару

«На выходе из участка Болсонару не ответил, будет ли он уважать результаты выборов. Когда ему задали этот вопрос, он ушел», — пишет портал.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Бразилии стартовали всеобщие выборы, по итогам которых определятся новые президент и вице-президент страны.