Москва, , 16:39 — REGNUM Инфраструктуру «Северных потоков» можно восстановить. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

«Северный поток» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру («Северного потока — 1» и «Северного потока — 2»), это требует времени и соответствующих средств, — сказал он. — Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности».

При этом Новак отметил, что разобраться кто виноват в саботаже трубопроводов нужно в первую очередь.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на «Северных потоках».