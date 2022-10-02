2 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что папа Римский Франциск обратился к российскому президенту Владимиру Путину, а также к Владимиру Зеленскому, призвав остановить конфликт в б. УССР.

Мирослава Романенко, , 16:58 — REGNUM Папа Римский Франциск обратился к российскому президенту Владимиру Путину, а также к Владимиру Зеленскому, призвав их остановить конфликт на территории б. УССР. Соответствующее заявление понтифик сделал 2 октября.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мои призывы направлены к президенту РФ, умоляю его остановить в том числе из любви к собственному народу эту спираль насилия и смерти… Призываю и [Зеленского] быть открытым для серии мирных предложений», — отметил он, призвав также международное сообщество для прекращения военных действий сделать все, что можно.

Заявление понтифика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что папе Римскому вместо Киева стоило бы обратиться в Вашингтон. Иные добавили, что договоренности с киевским режимом приведут к тому, что Киев возьмет паузу, а Запад дополнительно вооружит против России киевских боевиков.

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«Ошибся адресом. [Киевский режим] тут ни при чем. В Америку обращайся, святейшество», — призвал Andrey D.

«К Байдену пусть обратится», — призвала Надежда.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Он хоть раз за 8 лет призывал [киевский режим] прекратить убивать людей на Донбассе?» — задался вопросом Евгений.

«Это он не по адресу обратился. Пусть это скажет упырям в Вашингтоне и Лондоне», — призвал «Детерминированный Хаос».

«Действительно забавно, что он обращается к православным народам, а католика Байдена, который оружие поставляет на [территорию б. УССР], ни разу ни приструнил», — отметила Юлия.

«Пусть к Америке обратится и её прихлебателям… Россия всегда за мир!» — добавила Любовь.

«Уже даже у католиков нервы не выдерживают», — комментирует Irina.

«Спохватились… И нацистов оставить там (в бывш. УССР — М. Р.), пусть перевооружаются?.. Нет, приказ Путина нужно довести до полного конца!» — пишет Lana.

«Да ничего за этим не последует. Они не впервые призывают», — отреагировала Зарань.

«Для того, чтобы наладить производство и поставки вооружения на [территорию бывш. УССР]? Подлечить и вернуть в строй выбывших [киевских боевиков] и пережить холодную зиму?..» — не понимает призыва понтифика L.

«Один раз уже не уничтожили до конца коричневую чуму…» — задумалась Nilla.

«К США обратись», — подытожил Евгений.

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