Мирослава Романенко, 2 октября 2022, 16:58 — REGNUM Папа Римский Франциск обратился к российскому президенту Владимиру Путину, а также к Владимиру Зеленскому, призвав их остановить конфликт на территории б. УССР. Соответствующее заявление понтифик сделал 2 октября.
«Мои призывы направлены к президенту РФ, умоляю его остановить в том числе из любви к собственному народу эту спираль насилия и смерти… Призываю и [Зеленского] быть открытым для серии мирных предложений», — отметил он, призвав также международное сообщество для прекращения военных действий сделать все, что можно.
Заявление понтифика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что папе Римскому вместо Киева стоило бы обратиться в Вашингтон. Иные добавили, что договоренности с киевским режимом приведут к тому, что Киев возьмет паузу, а Запад дополнительно вооружит против России киевских боевиков.
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«Ошибся адресом. [Киевский режим] тут ни при чем. В Америку обращайся, святейшество», — призвал Andrey D.
«К Байдену пусть обратится», — призвала Надежда.
«Он хоть раз за 8 лет призывал [киевский режим] прекратить убивать людей на Донбассе?» — задался вопросом Евгений.
«Это он не по адресу обратился. Пусть это скажет упырям в Вашингтоне и Лондоне», — призвал «Детерминированный Хаос».
«Действительно забавно, что он обращается к православным народам, а католика Байдена, который оружие поставляет на [территорию б. УССР], ни разу ни приструнил», — отметила Юлия.
«Пусть к Америке обратится и её прихлебателям… Россия всегда за мир!» — добавила Любовь.
«Уже даже у католиков нервы не выдерживают», — комментирует Irina.
«Спохватились… И нацистов оставить там (в бывш. УССР — М. Р.), пусть перевооружаются?.. Нет, приказ Путина нужно довести до полного конца!» — пишет Lana.
«Да ничего за этим не последует. Они не впервые призывают», — отреагировала Зарань.
«Для того, чтобы наладить производство и поставки вооружения на [территорию бывш. УССР]? Подлечить и вернуть в строй выбывших [киевских боевиков] и пережить холодную зиму?..» — не понимает призыва понтифика L.
«Один раз уже не уничтожили до конца коричневую чуму…» — задумалась Nilla.
«К США обратись», — подытожил Евгений.
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