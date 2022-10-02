Воронеж, , 16:30 — REGNUM 2 октября воронежский «Факел» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги по футболу сезона 2022/23 сыграл вничью с московским «Торпедо». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Игрок ФК «Торпедо» Игорь Смольников Дарья Драй © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «Факела» отметились Хызыр Аппаев (41’ Евгений Шляков) и Сергей Божин (44’ Роман Акбашев). Голы «Торпедо» забили 39-летний Игорь Лебеденко (28’) и экс-защитник «Зенита» Игорь Смольников (64’ Ходжимат Эркинов).

Составы команд:

«Факел»: Свинов, Шляков (Магаль, 67’), Калинин, Суслов, Божин, Морозов, Акбашев, Мендель (Дмитриев, 83’), Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 67’).

«Торпедо»: Бабурин, Кутепов, Кожемякин (Прошкин, 90’), Шапич, Смольников, Роганович, Караев (Султонов, 73’), Эркинов (Ле Таллек, 85’), Савич, Енин (Чурич, 46’), Лебеденко (Турищев, 72’).