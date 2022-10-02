Берлин, 2 октября 2022, 16:29 — REGNUM Над учебным полигоном бундесвера, расположенном в баварской общине Вильдфлеккен, неизвестные запустили порядка 10 дронов. Об этом 2 октября сообщает издание Business Insider со ссылкой на минобороны ФРГ.
Отмечается, что на полигоне боевики ВСУ обучаются управлению бронемашинами Dingo.
По словам источников в структурах безопасности, что речь идет о порядка 10 дронов, которые были запущены в ночь на 1 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, федеральная разведывательная служба Германии (BND) передает киевскому режиму изображения со спутников, а также записи радиоперехватов и телефонных разговоров.
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