Берлин, , 16:29 — REGNUM Над учебным полигоном бундесвера, расположенном в баварской общине Вильдфлеккен, неизвестные запустили порядка 10 дронов. Об этом 2 октября сообщает издание Business Insider со ссылкой на минобороны ФРГ.

Беспилотник Don Ramey Logan

Отмечается, что на полигоне боевики ВСУ обучаются управлению бронемашинами Dingo.

По словам источников в структурах безопасности, что речь идет о порядка 10 дронов, которые были запущены в ночь на 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральная разведывательная служба Германии (BND) передает киевскому режиму изображения со спутников, а также записи радиоперехватов и телефонных разговоров.

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