Москва, 2 октября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 2 октября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре авиарейса, еще один отменен; в аэропорту «Домодедово» задержано два авиарейса, еще один отменен.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Напомним, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что до конца сентября снег в Москве не выпадет, однако снег может выпасть после первой недели октября.