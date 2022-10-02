Тайбэй, 2 октября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Власти Китая направили к району вблизи Тайваня 22 самолета и четыре военных корабля, говорится 2 октября в сводке министерства обороны острова.

Defense Dept. photo by U.S. Air Force Staff Sgt. D. Myles Cullen Истребитель Shenyang J-11, КНР

Так, в акватории и воздушном пространстве окружающего остров района были зафиксированы четыре корабля и 22 самолета Народно-освободительная армия Китая.

Отмечается, что серди них — два истребителя J-11 и J-16, беспилотники BZK-005 и CH-4, а также многоцелевые транспортные самолёты Y-8 и Y-9. Воздушные судна пересекли срединную линию в Тайваньском проливе и вошли в опознавательную зону ПВО острова.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября возле срединной линии Тайваньского пролива были замечены 4 военных корабля и 31 самолёт Народно-освободительной армии Китая.

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