Донецк, 2 октября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В результате обстрела города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей, еще один пострадал. Об этом 2 октября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

U.S. Army Europe ВСУ

«Боевики нанесли удар по Червоногвардейскому району Макеевки, — говорится в сообщении. — В поселке им. Крупской погибли двое мужчин 1961 года рождения и 1963 года рождения, ранен мужчина 1969 года рождения».

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Макеевку натовскими снарядами.