Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM «Зенит» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги по футболу сезона 2022/23 сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет 2 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский», а стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Родриган, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Малком, Матео Кассьерра.

«Ростов»: Сергей Песьяков, Евгений Чернов, Максим Осипенко, Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Данил Глебов, Даниил Уткин, Кирилл Щетинин, Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко.

На данный момент «Зенит» с восемью победами и 26-ю набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов», набрав 22 очка, располагается двумя позициями ниже.