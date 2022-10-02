Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Новая дочерня компания Intel, созданная для контрактного производства чипов, заключила контракт с министерством обороны США на $250 млн. Об этом пишет журнал EE Times.

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Корпорация Intel создала дочернюю фирму Intel Foundry Services (IFS) в 2021 году. Это подразделение будет заниматься производством чипов по перспективному техпроцессу Intel 20A для сторонних компаний.

Одним из первых заказчиков, который получит новые чипы от IFS, станет министерство обороны США. Президент IFS Рандхир Такур рассказал, что в случае успешного выполнения первого контракта на $250 млн компания может заключить с Пентагоном более крупную сделку.

Ранее заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявляла, что одной из целей Пентагона является снижение зависимости от иностранных поставщиков интегральных микросхем. Она отмечала, что около 98% коммерческой микроэлектроники производится и тестируется в странах Азии, которые зависимы от Китая.

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