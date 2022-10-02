Донецк, 2 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Населенный пункт Новоселовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители ВСУ. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:55 — населенный пункт Розовка — населенный пункт Новоселовка: выпущено восемь мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики за 10 минут дважды обстреляли Донецк.