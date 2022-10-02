Манчестер, Великобритания, 2 октября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. 2 октября в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в центральном матче 9-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Натан Аке, Мануэль Аканджи, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Джек Грилиш, Филип Фоден, Эрлинг Холанд.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Тайрелл Маласия, Скотт Мактоминей, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Антони, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Саймон Беннет. Резервный арбитр — Пол Тирни.