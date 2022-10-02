Молдавия, 2 октября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Массовый митинг молдавской оппозиции, участники которого требуют отставки президента страны Майи Санду, проходит в Кишинёве. Видеозапись митинга 2 октября обнародовал телеграм-канал телеканала RT.

Партия Социалистов Республики Молдова Протесты в Кишиневе

На выложенных в интернет кадрах запечатлены тысячи протестующих, которые прошли шествием по кишинёвским улицам с молдавскими флагами в руках, скандируя требования снять действующего президента страны и принять меры по разрешению экономического кризиса в республике.

При этом ещё 23 сентября протестующие разбили в центре Кишинёва палаточный лагерь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Майя Санду, выступая на брифинге, заявила, что киевский режим виноват в эскалации конфликта с Россией. Но затем она поправила саму себя.