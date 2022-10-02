Рим, 2 октября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. 2 октября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» футбольный клуб «Лацио» в матче 8-го тура чемпионата Италии сезона 2022/23 разгромил «Специю» со счетом 4:0.

ФК «Лацио»

Забитыми мячами в составе «орлят» отметились Маттиа Дзакканьи (12’ Фелипе Андерсон), Алессио Романьоли (24’) и Сергей Милинкович-Савич (61’ Маттиа Дзакканьи, 90+1’ Эльсеид Хюсай).

Статистика матча («Лацио»/ «Специя»)

Удары 13/14

Удары в створ 6/2

Владение 61%/39%

Угловые 3/6

Нарушения 3/14

Составы команд:

«Лацио»: Проведель, Габаррон (Хила, 46’), Романьоли, Ладзари (Хюсай, 64’), Марушич, Альберто (Весино, 73’), Милинкович-Савич, Катальди (Антонио, 78’), Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле (Педро, 64’).

«Специя»: Дронговский, Хольм, Ампаду (Амьен-Аду, 66’), Кивер (Бек, 81’), Кальдара, Николау, Бурабия (Экдаль, 65’), Бастони, Эллертссон (Агудело, 65’), Гьяси (Санка, 75’), Нзола.

«Лацио», одержав пятую победу в сезоне и набрав 17 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Специя» с восемью очками опустилась на 12-ю позицию.