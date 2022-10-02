Москва, , 15:43 — REGNUM Пакет федеральных конституционных законов о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией внес в Госдуму президент Российской Федерации Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Инициативы в полной мере закрепляют важнейшие социальные и экономические гарантии в отношении лиц, проживающих на территориях образуемых субъектов и формируют систему защиты прав и свобод граждан, подчеркнул глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Проектам федеральных конституционных законов будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений. Закрепляются особенности функционирования банковской и финансовой системы.

Ряд положений касается военной интеграции.

Госдума обсудит законопроекты на заседании 3 октября, а Совфед 4 октября.

Конституционный суд России счел соответствующим Основному закону государства международные договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

День, в который были подписаны договоры о возвращении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, является историческим, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин на митинге-концерте на Красной площади.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, в итоге которых подавляющее большинство жителей высказалось за возвращение в состав России.

«Дальше нам необходимо сформировать единое правовое поле. Четыре субъекта стали частью России, президентом подписаны договоры о вхождении в состав Российской Федерации», — сказал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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