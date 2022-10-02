Грозный, 2 октября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Спецназ «Ахмат» в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) успешно противостоит киевским нацистам. Об этом 2 октября написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Government.ru Рамзан Кадыров

«Спецназ «Ахмат» под командованием дорогого БРАТА, Героя России, секретаря Совбеза Чеченской Республики Апты Алаудинова, успешно противостоит силам националистов на территориях ДНР», — написал он в своём сообщении.

Также Кадыров отметил, что действия бойцов чеченских подразделений вместе с союзными войсками дают отличные результаты, враг оказался не готов к их новой тактике и ежедневно несет большие потери, а поставляемое ВСУ западное вооружение в открытом противостоянии не дает им никакого преимущества.

«Это в очередной раз подтверждает мои слова о том, что на полях сражений ключевую роль играет мотивация бойцов и их готовность пойти на подвиг ради правого дела. С этим пунктом у наших бойцов нет никаких проблем», — добавил глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за вывод союзных сил из города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) несёт ответственность командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.