2 октября 2022 | Время чтения 6 мин

Ариф Асалыоглу, , 16:19 — REGNUM ***

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Государственные банки Турции вышли из российской платежной системы «Мир»

Турецкий телеканал NTV со ссылкой на официальные источники сообщил, что банки Турции перестали принимать широко используемые российскими туристами карты российской платёжной системы «Мир». Стало известно, что после предупреждений о санкциях со стороны США, вслед за частными турецкими банками İşbank и Denizbank, государственные банки страны также объявили о приостановке взаимодействия с российскими картами платежной системы «Мир». Государственные банки Турции — Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank — приняли решение о приостановке сотрудничества с платежной системой «Мир». Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой отметил, что соответствующие учреждения продолжают работать над долгосрочным решением проблемы с системой «Мир», которую российские туристы используют в качестве платежного средства, и добавил, что у российских туристов нет проблем с наличностью.

Заменит ли Турция Россию?

Согласно информации сайта diken.com. tr, после того как Россия прекратила подачу природного газа, Европа начала искать альтернативные маршруты поставок. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Турция готова к сотрудничеству в решении проблемы с поставкой природного газа в Европу, которая, в свою очередь, рассматривает Южный газотранспортный коридор в качестве альтернативы. Южный газотранспортный коридор охватывает проекты по транспортировке каспийских газовых ресурсов в Европу. Европе грозит энергетический кризис, вызванный остановкой подачи газа по газопроводу «Северный поток — 1». При поиске альтернативных маршрутов поставки природного газа рассматривается также вариант поставки новых запасов газа из Ближнего Востока в Европу через Турцию. Выступая в Германии, стране, наиболее пострадавшей от санкций в отношении российского природного газа, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез сказал: «Мы готовы к сотрудничеству в вопросе рассмотрения Южного газотранспортного коридора в качестве альтернативного маршрута поставки газа в Европу».

Мицотакис: «Против Турции у нас в союзниках вся Европа и НАТО»

Как пишет газета SHaber, факт переброски Афинами военной техники НАТО на близлежащие к Турции острова, которые по статусу являются демилитаризованной зоной, спровоцировал очередной виток напряженности между Грецией и Турцией. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отреагировал на резкие высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Греции. «Мы будем спокойно и уверенно отстаивать наши четкие позиции, опираясь на силу международного права, бдительность наших вооруженных сил и поддержку наших союзников», — заявил премьер-министр. Мицотакис отметил, что Афины четко дали понять о своих «красных линиях» в вопросе суверенитета над островами в Эгейском море, и добавил, что «Турция в этом танце ряженых останется одна». «Вместо пламенных слов лучше приступить к конструктивным действиям и содержательному диалогу», — подчеркнул Мицотакис и добавил, что «перед Турцией стоит не только Греция, но и Европа, и наши союзники по НАТО».

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис European People's Party

Российские истребители Су-35 на повестке дня

Как пишет турецкая редакция Sputnik, глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в прямом эфире сделал важные заявления касательно развития оборонной промышленности. Заявив, что у Турции есть альтернатива американским истребителям F-16, Демир добавил: «В первую очередь мы должны ввести в действие свои собственные истребители MMU и KIZILELMA. Подготовить MMU и оснастить его лучшими возможностями. Наилучшим образом подготовить учебно-боевой самолет HÜRJET. Также на первом плане стоит решение вопроса с американскими истребителями F-16. Повторюсь, что у Турции есть альтернативы. Мы рассматриваем все альтернативы, включая российские истребители Су-35».

Путин и Эрдоган провели переговоры по телефону

Как сообщает информагентство Ahval News, между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Согласно заявлению управления по связям администрации президента Турции в ходе телефонного разговора обсуждались последние новости, связанные с конфликтом на территории б. УССР. В ходе разговора турецкий лидер сказал, что удовлетворен успешным завершением обмена пленными между Москвой и Киевом, а также действием Стамбульского соглашения, разработанного при поддержке ООН. Эрдоган также заявил, что работа над бесперебойным экспортом российских удобрений и зерновых будет продолжена.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Правоохранительные органы Германии: Турция стала транзитной страной в торговле героином

Согласно сообщению Bold Medya, федеральная полиция Германии подготовила отчет о незаконной торговле героином и кокаином, в котором говорится, что Турция является транзитной страной в международной торговле героином. Согласно отчету Федеральной полицейской службы, Турция, расположенная на балканском наркомаршруте, превратилась в «убежище западнобалканских банд». Полицейская служба обращает внимание на то, что балканский маршрут достигает Сербию или Румынию через Турцию, Грецию или Болгарию, а затем направляется в Западную Европу, а черноморский маршрут проходит через Турцию, Кавказ, Черное море, б. УССР, Молдову или Румынию.

Новый протокол между Турцией и Малайзией

Как пишет газета Dünya Ekonomi, между Турцией и Малайзией был подписан Протокол № 1 о пересмотре Соглашения о свободной торговле (STA) и протокол заседания Совместного совета по экономике и торговле. «Мы с нетерпением ждем вступления в силу пересмотренного двустороннего соглашения в ближайшее время и установления сотрудничества и партнерства, которые станут показателем укрепления сотрудничества между Турцией и Малайзией», — отметил в своем выступлении министр торговли Турции Мехмет Муш.

Турция высказалась по Кипру

Турецкий телеканал NTV сообщает, что Турция вышла на путь признания Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) международным сообществом и готовится к вынесению кипрского вопроса на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. В 2017 году резолюция, подготовленная Йеменом и Турцией в ответ на признание тогдашним президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля, несмотря на жесткую позицию Вашингтона, была принята 128 голосами против 9. Тогда Трамп пригрозил прекратить финансовую помощь странам, проголосовавшим «за». Бывший посол Улуч Озюлькер сказал: «Решение по Иерусалиму было принято в 2017 году по инициативе Турции. Тогда Турция добилась успеха. Почему бы не повторить этот успех и в этот раз?»

Иерусалим (сс) Dan

КОРОТКО О ВАЖНОМ

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