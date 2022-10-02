Пекин, , 15:36 — REGNUM Базирующаяся в Гонконге компания ArchiReef представила технологию восстановления коралловых рифов с помощью установки на морском дне специальных пластин. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Коралловый риф U.S. Fish and Wildlife Service

Компания ArchiReef основана учёными из Университета Гонконга в 2020 году. Стартап занимается разработкой технологий восстановления коралловых рифов, разрушение которых приводит к деградации морских экосистем.

Для восстановления коралловых рифов в ArchiReef предложили использовать специальные пластины, изготовленные методом 3D-печати. Эти пластины изготавливаются с учётом местных экологических и климатических условий. Размещение коралловых полипов на этой плитке позволяет достичь выживаемости до 98%, что в четыре раза эффективнее традиционных методов восстановления кораллов.

Новая технология была протестирована в июле 2020 года в заливе Хой Ха Ван. Сейчас в компании работают над коммерциализацией этой технологии. К концу 2022 года будет запущено несколько проектов по восстановлению рифов в ОАЭ, что позволит компании выйти на международный рынок.