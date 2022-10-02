Пекин, 2 октября 2022, 15:36 — REGNUM Базирующаяся в Гонконге компания ArchiReef представила технологию восстановления коралловых рифов с помощью установки на морском дне специальных пластин. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Коралловый риф
Коралловый риф
U.S. Fish and Wildlife Service

Компания ArchiReef основана учёными из Университета Гонконга в 2020 году. Стартап занимается разработкой технологий восстановления коралловых рифов, разрушение которых приводит к деградации морских экосистем.

Для восстановления коралловых рифов в ArchiReef предложили использовать специальные пластины, изготовленные методом 3D-печати. Эти пластины изготавливаются с учётом местных экологических и климатических условий. Размещение коралловых полипов на этой плитке позволяет достичь выживаемости до 98%, что в четыре раза эффективнее традиционных методов восстановления кораллов.

Новая технология была протестирована в июле 2020 года в заливе Хой Ха Ван. Сейчас в компании работают над коммерциализацией этой технологии. К концу 2022 года будет запущено несколько проектов по восстановлению рифов в ОАЭ, что позволит компании выйти на международный рынок.