Курган, 2 октября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении криминального лидера, который в течение длительного времени покровительствовал преступникам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Цитата из т/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Криминальный авторитет

По версии следствия, в период с 2003 по 2021 год 51-летний курганец, получив криминальный статус «положенца», управлял преступниками города, пропагандируя «воровские» правила и традиции. Обвиняемый организовал сбор денежных средств в так называемый «общак», разрешал споры и конфликты криминального мира. В ходе следствия установлен дополнительный эпизод его преступной деятельности — вымогательство денег с применением насилия у одного из местных жителей.

Гражданин обвиняется по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Курганский областной суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени направлено в суд уголовное дело о занятии 63-летнего местного жителя высшего положения в преступной иерархии.