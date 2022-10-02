Нальчик, 2 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Диверсионно-террористический акт предотвратили в Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Об этом 2 октября сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и Росгвардией предотвращен диверсионно-террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий около железнодорожного моста через канал имени В. И. Ленина у станицы Солдатской Прохладненского района республики были найдены два террориста, которые устанавливали взрывное устройство под железнодорожным полотном.

При этом уточняется, что при попытке сопротивления террористов нейтрализовали, среди правоохранителей нет пострадавших, также был задержан сообщник преступников.

«В адресе проживания одного из преступников изъяты компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств, средства коммуникации, содержащие сведения, подтверждающие преступные намерения… Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям приготовление к диверсии, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств Уголовного кодекса РФ», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции сведена к нулю проблема терроризма.