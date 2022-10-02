Москва, 2 октября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до 1 июня 2023 года будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября, об этом сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

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«В течение переходного периода также будут созданы органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. В течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований», — сказал Крашенинников.

Проекты конституционных законов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

Госдума обсудит документы на заседании 3 октября.