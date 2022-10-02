2 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 16:18 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал с официальным визитом в Болгарии, где принял участие в церемонии открытия газового интерконнектора Греция — Болгария (IGB) между регионами Комотини на северо-востоке Греции и Стара Загора на юге Болгарии. IGB предусматривает транспортировку в Болгарию газа, добытого в рамках второго этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения Шахдениз в азербайджанском секторе Каспийского моря. Этот газ сможет удовлетворить 25–30% потребностей Болгарии.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

К этому можно было бы относиться как к международному событию ординарного значения. Но бакинские эксперты квалифицируют визит Алиева в Софию как «исторически значимое событие», вписывая его в контекст начала практической реализации подписанного летом в Баку «Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским союзом о стратегическом партнерстве в области энергетики» при участии председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Напомним, что этот документ предусматривает увеличение Азербайджаном к 2027 году экспорта газа в Европу как минимум в два раза. Эту позицию подтвердил Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым. Он говорил, что шаги в сфере энергетической безопасности были основным вопросом, обсуждаемым с болгарской стороной. Это первое. Второе. Алиев выставил Баку в качестве одного из гарантов энергетической безопасности в Европе, отметил, что «Болгария поддерживает Азербайджан в вопросах интеграции в Европейский союз (ЕС)», а сам факт того, что «Азербайджан имеет стратегические отношения с государством — членом ЕС и НАТО, крайне важен в нынешних условиях общемировой нестабильности». Это заявление можно было бы оценивать как определенную «присягу на верность» коллективному Западу со стороны Алиева, если бы не ряд важных обстоятельств.

Встреча Ильхама Алиева и Румена Радаева в Софии Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Баку начал свою новую «газовую игру» в момент резкого сокращения поставок газа в Европу из России и в ситуации развития кризиса на территории б. УССР. При этом по объективным данным он не в состоянии выступать в декларируемой роли «альтернативного поставщика энергоресурсов». Изначальные объемы поставок азербайджанского газа с месторождения Шахдениз небольшие: ежегодно 6 млрд кубометров газа поступает в Турцию, а с 2020 года еще 10 млрд кубометров в год — в Европу. В Баку обещают после 2026 года увеличить поставки до 31 млрд кубометров топлива, до чего всем еще нужно добраться. Пока это только журавль в небе. Согласно докладу Оксфордского института, Азербайджан имеет очень ограниченные возможности для производства большего количества газа для Европы. В исследовании отмечается «высокая стоимость доставки азербайджанского газа в Европу и огромная цена расширения Южного газового коридора». Специалисты обращают внимание на технические сложности Азербайджана, связанные с разведкой и разработкой месторождений в Каспийском море.

За обещанием Алиева помочь Европе с газом стоит игра прежде всего регионального значения. Он стремится закрепить свои позиции в Европе, чтобы завершить в собственных интересах переговоры с Арменией. Напомним, что ранее Алиев критиковал антиазербайджанские резолюции ЕС, заявляя, что в адрес Баку постоянно звучат «обвинения, оскорбления и ложь». В мае Европарламент принял заявление, осуждающее «уничтожение Азербайджаном армянских культурно-исторических памятников в Карабахе». На другой момент обращают внимание уже турецкие эксперты. Так, газета Dünya, указывая на диверсии на нитках «Северного потока», сообщает, что «игру ведут игроки, не заинтересованные в обеспечении Европы газом», и не исключает, что в зоне опасности может оказаться «турецкий и азербайджанские потоки». Уже появились сообщения о том, что турецкая контрразведка стала усиливать меры по защите «Турецкого потока» и стала усиливать специальный контроль за всеми прибывающими в Турцию гражданами Великобритании, особенно по дипломатическим паспортам.

ВМС Турции в Средиземном и Черном море ужесточат контроль морских участков энергетической инфраструктуры страны, включая нейтральные воды. Более того, эксперты не исключают осложнения ситуации в регионе, охватывающем зону от Восточного Средиземноморья до Нагорного Карабаха, с целью развалить существующую и потенциальную логистическую инфраструктуру в области поставок газа. «Еще 15 лет назад в европейских странах никому и в голову не приходил какой-либо иной метод подачи природного газа для широкого использования, кроме транспортировки по трубопроводам, — пишет турецкая газета Türkiye. — Теперь нужны новые каналы сбыта в европейские страны, к чему Турция пока не готова». И прогноз: причиной возможных новых и обострения старых конфликтов на Большом Ближнем Востоке станет «природный газ в качестве оружия».

Шаги Европы по введению эмбарго на российский газ и нефть, чего так жаждали США, скоро станут приносить результаты. Пока Европа готовится к зиме без российского газа, многие политики «застыли в волнующем ожидании» дальнейшего развития событий. Турецкий эксперт по международным отношениям Тугрул Чамаш считает, что «игра Запада в отношении России не сработала, а энергетический кризис может спровоцировать новые широкомасштабные конфликты». Алиев в Софии уже сделал свой ход, и где-то он аукнется.