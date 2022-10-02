Москва, 2 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В соответствии с положениями проектов федеральных конституционных законов, внесенных в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, со дня принятия ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября, об этом сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

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Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на территории бывшей УССР, рассказал Крашенинников.

Предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений. Устанавливаются особенности в сфере регулирования оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства. До 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Киева, отметил парламентарий.

Согласно документам, лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территории, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина Российской Федерации.

«Внесенные президентом законопроекты в полной мере закрепляют важнейшие социальные и экономические гарантии в отношении лиц, проживающих на территориях образуемых субъектов, и формируют систему защиты прав и свобод граждан», — заявил Крашенинников.

Госдума обсудит законопроекты, а также договоры на заседании 3 октября.

Президент России Владимир Путин назначил главу МИД Сергея Лаврова и статс-секретаря — замглавы МИД России Евгения Иванова официальными представителями президента РФ при рассмотрении Федеральным Собранием вопросов ратификации договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.