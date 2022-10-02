Ереван, , 15:15 — REGNUM Власти Армении намерены добиваться наказания виновных в расстреле армянских пленных. Об этом 2 октября сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в одной из соцсетей.

Никол Пашинян Primeminister.am

«В соцсетях распространяется еще одно ужасающее видео: азербайджанские солдаты самовольно расстреливают группу армянских военнопленных на суверенной территории Армении», — написал он в своём сообщении.

Также Пашинян указал, что считает, что международному сообществу необходимо решительным образом «осудить это военное преступление», приняв соответствующие меры, «чтобы остановить агрессию Азербайджана».

«Армения будет использовать все доступные международные механизмы для расследования и привлечения к ответственности (виновных). К таким актам насилия следует относиться должным образом, с последствиями для агрессора», — добавил армянский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его встреча с премьером Армении Николом Пашиняном в начале октября в Праге возможна.