Москва, , 15:10 — REGNUM Воинские части ЛНР, ДНР, Херсонской и запорожской областей будут включены в состав Вооруженных сил России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября, об этом сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Павел Крашенинников Duma.gov.ru

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Согласно внесенным в Госдуму проектов конституционных законов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, в новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои Вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, они включаются в состав Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

В отношении Запорожской области в закон включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии. Наряду с действующим законодательством, президентом и правительством России могут устанавливаться особенности в отдельных областях использования атомной энергии, пояснил Крашенинников.

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