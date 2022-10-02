Москва, 2 октября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Денежной единицей на территориях новых субъектов РФ будет рубль, но до 31 декабря 2022 г. возможны расчеты в гривнах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября, об этом сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

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Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений, отметил Крашенинников.

Правительство России установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 год (для республик ‑ и на плановый период 2024 и 2025 годов), а также особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности.

«Бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 года», — сказал Крашенинников.