Москва, 2 октября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Борисом Моисеевым прошла в Траурном зале Троекуровского кладбища 2 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Борис Моисеев

Проститься с артистом пришли поклонники певца, друзья и коллеги. На церемонии присутствовали Николай Басков, Надежда Бабкина, Филипп Киркоров и Сергей Пенкин. Певец будет похоронен на 21 участке Троекуровского кладбища.

Борис Моисеев скончался в Москве 27 сентября в возрасте 68 лет. Сообщалось, что у артиста возникли проблемы со здоровьем после инсульта, перенесённого более десяти лет назад.