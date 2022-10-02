Симферополь, , 14:57 — REGNUM Олег Крючков — советник главы Крыма — предложил «Миссис королева красоты Крыма» Ольге Валеевой, спевшей националистическую песню, проявить талант за линией фронта в расположении частей ВСУ.

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«Если человек так любит [Киев] — нужно помочь. Отвезти, к примеру, в Васильевку и отправить пешком в расположение [ВСУ]. Там она точно найдет применение всем своим талантам», — отметил Крючков в комментарии РИА Новости.

В Telegram-канале Крючков добавил: «Никто не позволит здесь распевать националистические гимны».

Видео с песней в исполнении «Миссис королева красоты Крыма» Ольги Валеевой ранее появилось в сети.