Москва, , 14:53 — REGNUM В выводе из строя «Северных потоков» заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту. Об этом 2 октября заявил вице-премьер Александр Новак.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«На сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, мы уверены, что в этом заинтересованы определенные ранее высказывающие позиции страны», — отметил он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, и США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что «эта инфраструктура не будет работать», и они обещали все сделать для этого.

Имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на «Северных потоках», Служба внешней разведки (СВР) продолжает собирать факты, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

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