Москва, 3 октября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 3 октября, Госдума обсудит пакет документов о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией, сообщает ИА REGNUM. Также парламентарии рассмотрят пакет федеральных конституционных законов.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о присоединении к Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Конституционный суд 2 октября счел соответствующим Основному закону государства международные договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

После внесения документов в Госдуму комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, а также комитет по делам СНГ 3 октября обсудят проекты конституционных законов об образовании новых субъектов РФ, а также договоры.

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Вопросы будут вынесены на заседание палаты парламента также 3 октября по итогам обсуждения на Совете Думы.

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«Займемся формированием правового поля, чтобы каждый гражданин, проживающий на территории четырех новых субъектов, чувствовал себя защищенным, находился в едином правовом поле и с позиции социальной защиты, и финансовой системы, и в экономическом пространстве», — заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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