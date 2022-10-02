Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Статус губернаторов будет присвоен главам Херсонской и Запорожской областей, президент России Владимир Путин назначит их в течение 10 дней со дня воссоединения этих регионов с РФ. Это 2 октября следует из постановлений Конституционного суда РФ о проверке договоров с этими регионами.

Воссоединение Херсонской и Запорожской областей с Россией © ИА REGNUM

«Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в Россию Херсонской областей назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица области — губернатора», — говорится в постановлении по договору о принятии Херсонской областей в состав РФ.

Такой же срок устанавливается в постановлении о принятии в состав России Запорожской области. При этом в них также уточняется, что врио губернатора в «соответствии и законодательством РФ» сформирует правительство региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 1 января 2026 года будет действовать переходный период для интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в российскую систему органов государственной власти с момента их воссоединения с Россией.