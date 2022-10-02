Донецк, , 14:48 — REGNUM За четыре минуты ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:️14:38 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 14:42 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ дважды за 10 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.

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