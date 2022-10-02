Москва, , 14:48 — REGNUM Самым популярным российским онлайн-кинотеатром в период с июня по август 2022 года стал сервис «Кинопоиск». Об этом сообщает New Media со ссылкой на данные компании SimilarWeb.

Логотип «КиноПоиска» Сайт «КиноПоиска»

Летом текущего года среднемесячная посещаемость сайта онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» составила 64,3 млн визитов, что сделало эту площадку лидером рейтинга. Второе место занял онлайн-кинотеатр Ivi с 42,5 млн.

Третье место досталось платформе «Смотрим» холдинга ВГТРК (33,7 млн просмотров за месяц). В пятёрку самых популярных российских онлайн-кинотеатров также вошли More. tv (20 млн просмотров) и Premier (15,9 млн).

Наибольший прирост среднемесячной посещаемости за рассматриваемый период показали «Амедиатека», KION и More. tv. Лидерами по приросту посещаемости в абсолютном выражении стали «Кинопоиск», More. tv, Premier и Ivi.

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