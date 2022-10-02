Москва, 2 октября 2022, 14:48 — REGNUM Самым популярным российским онлайн-кинотеатром в период с июня по август 2022 года стал сервис «Кинопоиск». Об этом сообщает New Media со ссылкой на данные компании SimilarWeb.

Логотип «КиноПоиска»
Логотип «КиноПоиска»
Сайт «КиноПоиска»

Летом текущего года среднемесячная посещаемость сайта онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» составила 64,3 млн визитов, что сделало эту площадку лидером рейтинга. Второе место занял онлайн-кинотеатр Ivi с 42,5 млн.

Третье место досталось платформе «Смотрим» холдинга ВГТРК (33,7 млн просмотров за месяц). В пятёрку самых популярных российских онлайн-кинотеатров также вошли More. tv (20 млн просмотров) и Premier (15,9 млн).

Наибольший прирост среднемесячной посещаемости за рассматриваемый период показали «Амедиатека», KION и More. tv. Лидерами по приросту посещаемости в абсолютном выражении стали «Кинопоиск», More. tv, Premier и Ivi.

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