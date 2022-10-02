Донецк, , 14:37 — REGNUM ВСУ дважды за 10 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.39 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 13.48 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм.», — отмечается в сообщении.

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