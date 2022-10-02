Санкт-Петербург, 2 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. До 1 января 2026 года будет действовать переходный период для интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в российскую систему органов государственной власти с момента их воссоединения с Россией. Это 2 октября следует из постановлений Конституционного суда РФ о проверке договоров с этими регионами.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Отмечается, что Конституционный суд признал, что договоры о воссоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей соответствуют российской конституции.

«В соответствии со статьей 6 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции Донецкой Народной Республики в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории Донецкой Народной Республики», — говорится в постановлении по договору о принятии ДНР в состав России.

При этом такой же срок для интеграции в состав РФ установлен и в остальных четырёх договорах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что как потерю своей собственности расценивают регион в составе Российской Федерации западные страны и потому они отказываются признавать такой статус области.